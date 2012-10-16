Необходимо придумать 3 продающих и вызывающих доверие фразы для сайта торговой организации, занимающейся закупкой поставкой товаров произведенных в Тайланде Если нужны подробности для исполнения заказа, то задавайте вопросы Спасибо
Рерайт дипломной
Нужно провести рерайт дипломной по теме Государственная пошлина
Отрерайтить 35 листов.
1.1. Понятие государственной пошлины
1.2. Место госпошлины в налоговой системе
1.3. Виды госпошлины
Все эти пункты у меня есть.
Пишите свои цены с учетом сроков в 7-10 дней.
Итоговая оценка оригинальности этих пунктов - 80-90% по антиплагиат.ру
Выбранный исполнитель
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