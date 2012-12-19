Необходим качественный копирайтинг от человека разбирающегося в данной теме. Тз на написание текстов в приложении. Примеры работ на эту или похожие тематики отправлять на почту [email protected]
Необходимо написать 20 статей для автосайта
Необходимо написание 20 УНИКАЛЬНЫХ статей (объём 1000 зн) для сайта, рассказывающего об авариях и ДТП. Необходимо, чтобы Исполнитель сам был водителем автомобиля, т.к. иначе трудно будет проанализировать ситуации.
Расклад тем будет примерно такой:
Несколько статей будет про ДТП или просто про аварийные ситуации. На основе новостей в интернете надо написать 10 статей про ДТП (свежи новости). Помимо простого повествования нужен небольшой анализ почему всё так произошло и каких ошибок должен не допускать водитель, чтобы не попасть в такую ситуацию. К каждой новости требуется хотя бы одна картинка или ссылка на youtube.
Несколько статей рекламного характера - статьи о шинах и дисках, о двигателях, об автопрокате и т.д.
И несколько статей про автоподставы с анализом, как их избежать.
В случае успешного выполнения заказа и полного взаимопонимания с Исполнителем готов буду с ним работать по этому проекту на постоянной основе.
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