Необходимо написать 20 статей для автосайта

Необходимо написание 20 УНИКАЛЬНЫХ статей (объём 1000 зн) для сайта, рассказывающего об авариях и ДТП. Необходимо, чтобы Исполнитель сам был водителем автомобиля, т.к. иначе трудно будет проанализировать ситуации.

Расклад тем будет примерно такой:

Несколько статей будет про ДТП или просто про аварийные ситуации. На основе новостей в интернете надо написать 10 статей про ДТП (свежи новости). Помимо простого повествования нужен небольшой анализ почему всё так произошло и каких ошибок должен не допускать водитель, чтобы не попасть в такую ситуацию. К каждой новости требуется хотя бы одна картинка или ссылка на youtube.

Несколько статей рекламного характера - статьи о шинах и дисках, о двигателях, об автопрокате и т.д.

И несколько статей про автоподставы с анализом, как их избежать.

В случае успешного выполнения заказа и полного взаимопонимания с Исполнителем готов буду с ним работать по этому проекту на постоянной основе.