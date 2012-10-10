Необходимо написать 50-60 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок281 просмотр

Необходимо написать порядка 50-60 сео статей по заданным ключевым словам. Нужно написать оперативно за пару дней.

Кто дешевле - тот и выиграл.

Ваши примеры статей, которые вы уже писали жду на почте [email protected]

Жанр в котором нужно писать - новости / биография и схожее с этим.

13 лет назад
jamper
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Составление описаний букетов

    Для сайта по продаже цветов требуется копирайтер, желательно с опытом подбной работы. Для каждого букета требуется составить: 1. Краткое описание, 50-85 символов (по 27-30 знаков в строке), должно содержать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать уникальные анонсы к товарам в магазине

    $500

    Нужно накопирайтить красивые краткие анонсы к товарам (наручные часы). Каждый анонс порядка 150-200 символов. Товаров в каталоге 2168 штук. Копирайтить нужно прямо в описание товара в панели управления сайтом, чтобы не делать двойную работу: писать, ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автор спортивных прогнозов

    $260

    Требуется человек с опытом составления спортивных прогнозов (футбол, хоккей, теннис и т.д.) на долгосрочное сотрудничество. Ежедневное составление прогнозов (объем 1,5 -2 к знаков). Оплата — 100 руб. каждый (500-700 рублей в неделю ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кулинарные рецепты

    Здравствуйте дорогие пользователи.Мне нужно срочно найти человека который знаком с кулинарии и готов писать рецепты для моего сайт. Пишите обязательно ваши ценны?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доменное имя на автомобильную тематику

    $50

    Нужно подобрать доменное имя для сайта автомобильной тематики, для сайта про автомобили (куплю/продам). По типу как auto.ria.ua / автобазар.ua В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина — максимум 8–10 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад