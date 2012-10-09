Написание статей на подарочную тематику. Средний размер статьи ~ 900-1300 знаков с пробелами. Уникальность по Адвего не менее 92%. Примерные темы – Идеи подарков по разным поводам. ...
Нужно наполнить сайт блюдами ресторанов
нужно несколько человек для наполнения сайта блюдами ресторанов кафе баров.
задача копировать фото цену название и описание блюд
оплата от 10 руб за одно заведение. нужно по 10 блюд от каждого заведения
Заявки фрилансеров
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