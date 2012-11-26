larisachka

Необходимы отличные знания в системе полнотекстового поиска sphinx и Laravel 5 Работа постоянная, с окладом или почасовой оплатой. Так же возможен переезде в другой город в России для работы в офисе (по желанию, но при переезде З/П ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Так же используем Laravel 5.3 В команде есть 4 программиста, нужен еще один именно на поисковикПрикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать копию в Sketh Нужно сделать точно такую же (можно изменить руку и телефон) вставить других людей второй Файл отправлю на почту. Тут не пропускаетВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Создать шаблон для отправки емайл в программе Mailchimp Настроить статистикуHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем человека на оклад, в команду проект уже прошел отбор в инвестиционный фонд. Инвестиции и выход на рынок запланированы на февраль само приложение собрано на 80% , апи подключено, програмист и интструкция по использованию апи. прилагается ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть готовый дизайн приложения, база данных, исходники собранного на 80% приложения. API с инструкцией и в придачу программист написавший инструкцию. работы на 2 дня! сроки горят, так как, уже прошли отбор в инвестиционный акселератор.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Собрать ссылки с интенет-магазинов и подставить их в гугл док к конкретной категории. пример прикреплен задача просатя. время не поджимает. оплата - 1 рубль за ссылку к примеру, берем сайт Ламода, там есть куча категорий, у каждой категории ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт9 лет назад
есть готовые макеты и все что нужно, нужно сверстать 4 страницыHTML-верстка32 заявкиЗакрыт11 лет назад
сайт нужен на Webasyst Framework. нужно понимание как сделать социальную составляющую, приглашение друзей , рекомендации друзьям и т.д. в таком ритме Повторюсь, сайт нужен на Webasyst FrameworkСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
интернет сервису нужно коммерческое предложение, короткое и ясное для понимания. все необходимые материалы есть.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт должен быть сделан на системе Webasist в сайте будет социальная составляющая и система оплаты услуг.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть группа в ВК и Фейсбуке нужно их раскрутить и вести их в последующемПрочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется программист, владеющий php, jQuery, Smarty. Необхидим специалист, понимающий принципы ООП, MVC. Умение кроссбраузерной валидной верстки – обязательно. Сайт нужен на системе Webasyst Framework.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
нужны лайки соцаильных сетей вконтакте, фейс бук, одноклассники , майл, твитер , гугл плюс нужны реально живые людиПрочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужен парсер для разовой сборки информации меню блюд с сайтов ресторановВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно приложение для iPad и под планшеты андроид, приложение очень простое, просто сайт перенести в приложение, не меняя ничегоМобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
для нового сервиса покупки блюд, нужны зазывающие текстыКопирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
работа с Webasyst Framework. социальная сеть о едеСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется программист, владеющий php, jQuery, Smarty. Необхидим специалист, понимающий принципы ООП, MVC. Умение кроссбраузерной валидной верстки – обязательно. Желательно знание английского языка. Дальнейшая работа будет связана с Webasyst Framework. Если Вы владеете данным движком, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно несколько человек для наполнения сайта блюдами ресторанов кафе баров. задача копировать фото цену название и описание блюд оплата от 10 руб за одно заведение. нужно по 10 блюд от каждого заведенияКопирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад