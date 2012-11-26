larisachka

Тюйкова larisachka

 
40 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Natali_797
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Нужны призывающие к действию тексты
Заказчик непростой, но с поставленной задачей мы успешно разобрались.
Наталья сделала все супер!
Ответный отзыв
smant
Антон 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$140
10 баллов
11 лет назад
Нужен парсер
Всё отлично, буду рад сотрудничать в других проектах.
Заказывали 2 парсера, Антон выполнил всё сверх быстро! деньги за первый перевели половину а за второй уже сразу все. Доверять можно!) Будем еще пользоваться услугами Антона.
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