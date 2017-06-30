Улучшить поиск на Sphinx и некоторые вещи на Laravel 5.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Необходимы отличные знания в системе полнотекстового поиска sphinx и Laravel 5  

Работа постоянная, с окладом или почасовой оплатой.  

Так же возможен переезде в другой город в России для работы в офисе (по желанию, но при переезде З/П увеличивается) и переезд в Калифорнию. 

Работа в крутом международном стартапе.

Laravel
6 лет назад
larisachka
Тюйкова 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад