Требуется написать на PHP скрипт поиска по публичным записям в Facebook.

Оставляя заявку укажите, с помощью каких средств это будет реализовано.

Проблема в том, что метод поиска по постам был удален начиная с версии v2.0 Graph API, а запросы версии v1.0 перестали поддерживаться в апреле 2015 года. При этом у многих компаний, которые занимаются мониторингом, поиск все еще работает: shikari.do, leadscanner.ru, wobot.ru, youscan.ru.