Задача: Сейчас на сайте установлен модуль SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Используется отзывы, выводятся через виджет этого расширения. На сайте выведены и настроены отзывы, имеют такой вид https://goo.gl/88NGu6 Необходимо допилить отзывы к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик который сможет сделать доработки для торгового бота на бирже по API.
Есть действующий (купленный) торговый бот. И есть доработки по нему, которые нужно реализовать
Биржа, на которой торгует бот - poloniex.com
Подробнее обсудим с исполнителем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт: http://glavsantex.ru/ У него меню очень длинное - нужно сделать в виде аккордеонаНо так, чтобы у него никак не изменились урли страниц например тут https://prnt.sc/folx0b все то, что я отметила, должны быть под "Водонагреватели" Вот структура - какие разделы нужно объединить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ниже прикреплен план работ по выходу из под фильтра«Баден-Баден».Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. [b][u]Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.[/u][/b] Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются. Задача: 1. Сменить движок. 2. Добавление новых функций на новом движке. [b] 1. Смена Движка. [/b] В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо подключить облачную кассу к сайту на ucoz (используя ucoz api) инструкции: https://cabinet.starrys.ru/docs/protocol.pdf https://cabinet.starrys.ru/docs/cloudapi_complex.pdfВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте ! есть проблема с работой сайта на joomla в которой используется интернет магазин laximo версия Laximo.CMS Prof v1.0 2012 по большому счету проблема только одна: не производится поиск по прайс листам нужных артикулов сами прайс листы приходят ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется организовать e-mail рассылку по нашей базе Сфера: недвижимость, рассылка предложений по нашим объектам База подписчиков 5000-6000 Частота рассылки: 3-5 раз в месяц От вас требуется: Сделать шаблон для рассылки с возможностью подписаться/отписаться, разослать по нашей базе, предоставить отчет по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть необходимость сделать 3 веб приложения. С ролями, сложными формами ввода, справочниками, взаимодействием с другими системами. PHP, Yii, PostgreSQL, Oracle. Авторизация ЕСИА. На каждую задачу по 2 разработчика, итого 6. Хотелось бы: - кандидатов из Москвы/области; - приветствуются готовые сработанные пары; - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна возможность оплаты с помощью Яндекс Кассы в Easy digital downloads (WP)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт на шаблоне Битрикс, а именно: 1. Убрать все лишние элементы, предусмотренные шаблоном, но не нужные для даннного магазина. 2. Сделать красивое оформление сайта в рамках возможностей настроек данного шаблона. 3. Исправить то, что наломал заказчик, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад