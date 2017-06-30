Доработки для торгового бота

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Нужен разработчик который сможет сделать доработки для торгового бота на бирже по API.

Есть действующий (купленный) торговый бот. И есть доработки по нему, которые нужно реализовать

Биржа, на которой торгует бот - poloniex.com

Подробнее обсудим с исполнителем.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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