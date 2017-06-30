Opencart доработка модуля отзывов

Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами. Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Сейчас на сайте установлен модуль SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея |
Используется отзывы, выводятся через виджет этого расширения.
На сайте выведены и настроены отзывы, имеют такой вид https://goo.gl/88NGu6
Необходимо допилить отзывы к такому виду http://dropmefiles.com/duwaF
1. первый блок, общий рейтинг исходя из среднего значения всех отзывов ниже.
кнопка Написать отзыв ведет к форме отзыва на странице внизу.
2. серым выделен Самый полезный отзыв. он же размещается выше всех остальных.
Отзыв который набрал больше лайков- самый полезный
3. надпись Всего xx отзывов.
Ниже список всех отзывов.
Форма ниже.
Поля выведены.
Осталось сделать правее от звезд чтобы при наведении на звезды, при выборе, справа рейтинг на автомате менялся (число и кружочек)
Пример для наглядности http://www.mvideo.ru/products/smartfon-samsung-galaxy-j-mini-ds-black-sm-j105h-30024621/reviews
Оцените пожалуйста по срокам/стоимости,
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