Opencart доработка модуля отзывов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Задача:

Сейчас на сайте установлен модуль SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | 

Используется отзывы, выводятся через виджет этого расширения.

На сайте выведены и настроены отзывы, имеют такой вид https://goo.gl/88NGu6

Необходимо допилить отзывы к такому виду http://dropmefiles.com/duwaF

http://c2n.me/3LJMQvd

1. первый блок, общий рейтинг исходя из среднего значения всех отзывов ниже. 

кнопка Написать отзыв ведет к форме отзыва на странице внизу.

2. серым выделен Самый полезный отзыв. он же размещается выше всех остальных.

Отзыв который набрал больше лайков- самый полезный

3. надпись Всего xx отзывов.

Ниже список всех отзывов.

 

Форма ниже.

Поля выведены. 

Осталось сделать правее от звезд чтобы при наведении на звезды, при выборе, справа рейтинг на автомате менялся (число и кружочек)

Пример для наглядности http://www.mvideo.ru/products/smartfon-samsung-galaxy-j-mini-ds-black-sm-j105h-30024621/reviews

Оцените пожалуйста по срокам/стоимости,

OpenCart
6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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