Прогpaмминг (woocommerce)

нужно реализовать некоторый функционалtestkalymera.ru- не реализован заказ в три шага (на движке заказ на одной странице выводится), также в корзине не выведены рекомендуемые товары- в корзине нужно сделать вывод товара в штуках, вес работает- не реализован личный кабинет- также нужно привязаться по оплате к агрегатору (карты+платежные системы) - Яндексвот скрин, что осталось сделать выделено.

Чуть подробнее:Карточка товара сделана (нужно стили написать, это сделает верстальщик), корзина сделана (нужно стили написать, это сделает верстальщик) - но нужно сделать заказ в три шага (на движке заказ на одной странице выводится). В корзине нужно вывести рекомендуемые товары и сделать вывод товара в штуках (вес работает) Регистрация готова (нужно стили написать, это сделает верстальщик, и также будут дописаны стили для карточки товара и контактов).