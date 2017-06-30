Реализовать функционал на MODX revo

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq

Верстка готова

Минимальные показатели по googlepagespeed 90

Функционал статьи, информационные страницы формы обратной связи обезятельно учесть согласия обработки данных на форме по 152 фз. услуги где подробнее - будет подробная информация.

Сроки 5-6 дней

MODX
6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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