Доработка интернет-магазина на NetCat Business

Здравствуйте! Задача такая – скрипт должен находить данные в ХМL документе (плейлисте для Смарт ТВ, структуру дал в скриншоте) и в файлах ХМL/m3u/m3u8, ссылки на которые прописаны в этом самом XML (т. е. искать как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатывается интернет магазин, CMS NetCat Business 5.8. Я занимаюсь дизайном и вёрсткой сайта. Человек, который должен был заниматься технической частью в неткате сейчас недоступен. В макеты всё подогнано, уже сделаны почти все страницы, но с отдельными элементами я справиться не могу. Нужны доработки по корзине, фильтрам товаров, выводу блока рекомендуемых товаров и т.д.
Что нужно сделать:
1) Есть отдельная страница корзины, но так же содержимое корзины можно посмотреть по наведению на её значок. Это уже сделано, но пока что вывожу туда элементы из корзины через s-list-class, соответственно все стили в этом окошке берутся из основной страницы корзины, нужно либо поменять функцию, либо кастомизировать вывод элементов (т.к. в маленьком окошке выглядит не айс).
2) Привязать фильтр цены в товарах к ползунку (сейчас там 2 поля ввода "от" и "до" ).
3) Вывести блок рекомендуемых товаров.
Ещё возможны доработки, будем договариваться о дополнительной оплате за каждую.
Буду рад услышать предложения от людей с опытом разработки (хотя бы 1 работающий магазин на netcat), так же обозначьте приблизительную стоимость работ за эти 3 пункта.
Оплата по окончанию.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Приветствую, Есть задачка для нашего интернет магазина. Имеем 2 CSV файла (оба в unicode, если что)- 1) список всех заказов в магазине Файл содержит все заказы, в т.ч. не отправленные. Если в заказе было 3 товара, то он будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте ! Задача : вам необходимо внести в основной экспортный файл для Яндекс.Новостей небольшие изменения. 1. Для каждого сообщения, которое вы хотите показывать в облегченном формате, нужно добавить атрибут turbo в теге item. Пример: 2. Вы также можете ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
имеется готовый сайт,WordPress.требуется интегрировать Яндекс Кассу с сайтомВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует цена разработки партнерской программы, как у сайта author24.ru под ключЗакрыт6 лет назад
На сайт http://domskomfortom.ru нужно: 1.добавить в шапку форму обратного звонка, и убрать форму слева в вертикальном меню (кнопка и форма нарисованы) 2. Создать для этой формы страницу про политику конфиденциальности 3. Добавить свойство для разделов, чтобы можно было какие ...Закрыт6 лет назад
Есть сервис [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2F]www.mail-tester.com/[/url] Надо будет по нему дожать до 10 из 10 почтовые письма с трех сайтов на DLE [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2Fweb-ve8nk]www.mail-tester.com/web-v...[/url] пример должен быть таким Сейчас скорее всего там 2 из 10Закрыт6 лет назад
Добрый день Вот сайт evro-hand.ru/ на MODX сделан Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Как я знаю, есть 2 метода реализации: 1. Сделать вообще разные сайты (у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Optictelecom_kz 1. Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр только виде плитки. 2. Psd исходник приложен. 3. В мобильной версии все тоже должно отображаться корректно, прошу указать цены и сроки. Оплата по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
интернет магазин на WordPress (шаблон с плагином от Woocommerce) Нужно настроить скрипты ЛитРес для загрузки и обновления карточек книг. Описание скриптов прикрепленоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад