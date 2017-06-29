Доработка интернет-магазина на NetCat Business

Разрабатывается интернет магазин, CMS NetCat Business 5.8. Я занимаюсь дизайном и вёрсткой сайта. Человек, который должен был заниматься технической частью в неткате сейчас недоступен. В макеты всё подогнано, уже сделаны почти все страницы, но с отдельными элементами я справиться не могу. Нужны доработки по корзине, фильтрам товаров, выводу блока рекомендуемых товаров и т.д.

Что нужно сделать:

1) Есть отдельная страница корзины, но так же содержимое корзины можно посмотреть по наведению на её значок. Это уже сделано, но пока что вывожу туда элементы из корзины через s-list-class, соответственно все стили в этом окошке берутся из основной страницы корзины, нужно либо поменять функцию, либо кастомизировать вывод элементов (т.к. в маленьком окошке выглядит не айс).

2) Привязать фильтр цены в товарах к ползунку (сейчас там 2 поля ввода "от" и "до" ).

3) Вывести блок рекомендуемых товаров.

Ещё возможны доработки, будем договариваться о дополнительной оплате за каждую.

Буду рад услышать предложения от людей с опытом разработки (хотя бы 1 работающий магазин на netcat), так же обозначьте приблизительную стоимость работ за эти 3 пункта.

Оплата по окончанию.