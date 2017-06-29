Сделать города на поддоменах MODX

Добрый день

Вот сайт evro-hand.ru/ на MODX сделан

Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Как я знаю, есть 2 метода реализации:

1. Сделать вообще разные сайты (у каждого своя админка, БД и т.д.), я тут просто ссылки вставить. Это нам не подходит, т.к. на сайте данные обновляются, и править каждый сайт будет не удобно

2. Сделать управление в одной админке. Так нужно сделать. Т.е. из одной админки управляем разными поддоменами, для них можем отдельные TITLle, тексты вставлять для разных городов.

Бюджет обсуждается

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