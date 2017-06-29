Доработка сайта на WordPress

Здравствуйте! Нужно создать сайт на Wordpress с функционалом как здесь https://www.sravni.ru/kredity/ А именно: 1) Вверху страницы должен быть фильтр как на примере 2) Записи должны выводиться в таком виде как на примере с указанием ставки за год, платежа и ...