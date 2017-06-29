Доработка сайта на WordPress

Нам нужен специалист, чтобы настроить друпал чтобы он принимал логины через SSO от внешнего провайдера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интернет магазин на WordPress (шаблон с плагином от Woocommerce) Нужно настроить скрипты ЛитРес для загрузки и обновления карточек книг. Описание скриптов прикреплено
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Имеется сайт: [url=http://www.moipechati.ru/]www.moipechati.ru[/url] Нужно внести некоторые правки, такие как: [list][*]Перенести часть меню из левого сайдбара в шапку[*]сделать хлебные крошки[*]переработать страницу товара и корзины[/list]Предоставлю подробное ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа с уязвимостью Cromium – срочно Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Часть оплаты не более 15% возможна после готовности части проекта, БЕЗ авансов Сроки горящие, нужно выполнить сегодня – завтра Бюджет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать сайт на Wordpress с функционалом как здесь https://www.sravni.ru/kredity/ А именно: 1) Вверху страницы должен быть фильтр как на примере 2) Записи должны выводиться в таком виде как на примере с указанием ставки за год, платежа и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Symfony3. Нужен разработчик, который с адекватными ценами может доработать сайт! Сайт в стиле платформ объявлений. Есть 2 вида формы прием заявок, и поиск по объявлениями. Сите готов на стадии бета версии, нужно доработать его до релиза!Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
1) Активировать все кнопки захвата на сайте и поставить им соответствующие формы захвата и соответствующие страницы Спасибо. Проставить более видимую анимацию на все кнопки сайта. 2) Исправить шрифт на главной, в блоке всегда рады гостям. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Настраиваем интеграцию между AMOCRM и 1С. Работает она так: в AMOCRM есть виджет, виджет вызывает веб-приложение, веб-приложение работает с веб-сервисом 1С. 1С арендована в облаке SCloud. Веб-приложение разместили на другом сервере с другим доменом. Веб-приложение, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо в woocommerce реализовать в корзине добавление промокода(купона), после применения которого к заданному товару добавлялся бы установленный ранее товар в подарок, список товаров-подарков, и товаров к которым эти подарки включаются необходимо задавать в админке wpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно внести правки на сайте kinderphoto.moskowВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Сайт сделан на WP В шапке сайта установлен номер телефона. Его нужно заменить. также нужно скрыть код яндекс рекламы. Vetdoctor Kiev ua оплата - договорная сроки - сегодня бонус - крутой отзыв подавайте заявки!Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад