Мелкие правки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок179 просмотров
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Добрый день. 

Сайт сделан на WP 

В шапке сайта установлен номер телефона. Его нужно заменить.

также нужно скрыть код яндекс рекламы.

Vetdoctor Kiev ua

оплата - договорная 

сроки - сегодня

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6 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)