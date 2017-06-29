Убрать строку из всех описайний товаров запросом к бд

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Добрый день! Уважаемые профессионалы.

В интернет магазине на WP woocommerce 400+ товаров , в кратких описаниях есть строка "Доставка: значение"

Задача убрать все эти строки, предполагаем, что это можно сделать запросом к БД. Или Ваш вариант.

6 лет назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад