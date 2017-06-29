Почистить сайт от вирусов

Для системы автообзвона Миелофон. загрузка (простейшая) по 10 баз за раз. за каждую загрузку базы оплата 10-20р (делается 3-5 минуты за каждую) (сортировку делать не нужно) Вот ссылка на видео примерно что нужно делать https://yadi.sk/d/bBqMu3ML3KgLSi - но тут что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По чистить. 2 сайта от. Вирусов и поправить шаблон на одном из них.
- Похожие заказы
- $2Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
При пeрeездe VBULLETIN с 3.8.7 на 4.2.5 вылeзли паpу глюкoв и oшибок Нужно иcпрaвить oт ceйчаc. ТЗ 1) испрaвить отобpaжeние некотopых элeментов в шапке и пo фoруму (css или код не имеeт значения) 2) oтображение стaтиcтики фopума 3) отображение кто ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый! необходимо поставить код Калибри на сайт на joomlaВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На одно страничном сайте настроена интеграция заявок с форм сайта в Google Docs – https://prnt.sc/fp2kv5. Необходимо сделать интеграцию из Venyoo и сервиса Мои Звонки так, чтобы все заявки попадали в один Google Docs на один лист друг ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
привет всем проект на php, мы обновили версию Symfony с 2.8 до 3.2 и теперь в некоторых местах проекта появились ошибки требуется человек со знанием фраемворка для помощи с этой проблемой готов платить почасово или фиксированную ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать небольшой скрипт для сайта [url=http://big-group.ru/]big-group.ru[/url]Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно вытащить нескольких запросов из приожения android. т.к. официального на стадии проекта ещё нет. Подробности, что за приложение и что нужно вытащить при личной перепискеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Коллеги попросили сделать опросы "как у Медузы" пример https://meduza.io/games/ministr-magii-ili-uznik-azkabana Если вы уже делали подобное, буду рад посотрудничать. Заранее признателен за ответ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт фриланс-биржи с регистрацией, страницами профиля, возможностью оплаты и т.п. Напишите, пожалуйста, стоимость и сроки выполнения. СпасибоВеб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать несколько типовых лендингов, добавить небольшие скрипты и несложный функционалВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад