Установить код калибри

Веб-программированиеЗавершен2 заявки127 просмотров
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Добрый! необходимо поставить код Калибри на сайт на joomla

6 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
rustvalve
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Ярослав прекрасно справился со своей задачей! рекомендую!
Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству