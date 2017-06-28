Достать API из android/ios приложения

У нас сейчас есть активно развивающийся проект на Moodle, и на него постоянно требуются программные доработки. Ищем специалиста, которые смог бы выполнять данную работу. Принцип сотрудничества видим так – мы формируем пул задач, которые нужно выполнить, вы ...