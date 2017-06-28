Загрузить инфо (БД телефонов) в админку (скрипт)

$2
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок317 просмотров
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Для системы автообзвона Миелофон.

загрузка (простейшая) по 10 баз за раз. за каждую загрузку базы оплата 10-20р (делается 3-5 минуты за каждую)

(сортировку делать не нужно)

Вот ссылка на видео примерно что нужно делать

https://yadi.sk/d/bBqMu3ML3KgLSi - но тут что-то мудрено сделали запись примера с макросами какими-то. можно просто в бокнкноте автозамену постаивть...

оплата на ЯД или Киви  (карту поможем оформить для вывода)

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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