Настроить дополнительную выгрузку XML Opencart 1.5.5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к выгрузке товаров нашего сайте aparat.ua   

движок opencart 1.5.5

Как я вижу  выгрузку товаров

  • я выбираю конкретный товар для выгрузки  (возможность выбора товара как через BatchEditor, CSV Import/Export так и в карточке товара например поле Вкл/выкл для выгрузки rozetka)
  • данная карточка товара должна иметь все параметры ввода параметров, требований для успешного добавления в прайс
  • можно скопировать существующий модуль http://prntscr.com/fopg6i и адаптировать под мои нужды (например выбирать не категории а товары)
  • есть несколько таких прайсов
Для меня важно добавлять конкретный товар.

- выбираю отдельно товар в список выгрузки(так как щас выгружает все что есть в наличии и по категориям(категории тоже важны)

 - или если брать за основу существующий модуль, предположу - добавляем поле выбора в товаре "выгружать товары" тогда обьем работы должен уменьшиться

Тех задание для выгрузки прикреплено! 

OpenCart
6 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад