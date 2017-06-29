По чистить. 2 сайта от. Вирусов и поправить шаблон на одном из них.
Настроить дополнительную выгрузку XML Opencart 1.5.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к выгрузке товаров нашего сайте aparat.ua
движок opencart 1.5.5
Как я вижу выгрузку товаров
- я выбираю конкретный товар для выгрузки (возможность выбора товара как через BatchEditor, CSV Import/Export так и в карточке товара например поле Вкл/выкл для выгрузки rozetka)
- данная карточка товара должна иметь все параметры ввода параметров, требований для успешного добавления в прайс
- можно скопировать существующий модуль http://prntscr.com/fopg6i и адаптировать под мои нужды (например выбирать не категории а товары)
- есть несколько таких прайсов
- http://aparat.ua/index.php?route=feed/yandex_yml
- http://aparat.ua/index.php?route=feed/yandex_yml/priceua
- выбираю отдельно товар в список выгрузки(так как щас выгружает все что есть в наличии и по категориям(категории тоже важны)
- или если брать за основу существующий модуль, предположу - добавляем поле выбора в товаре "выгружать товары" тогда обьем работы должен уменьшиться
Тех задание для выгрузки прикреплено!
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