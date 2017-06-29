Мелкие правки на сайте на битриксе

Веб-программированиеЗакрытнет заявок141 просмотр
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На сайт http://domskomfortom.ru нужно:

1.добавить в шапку форму обратного звонка, и убрать форму слева в вертикальном меню (кнопка и форма нарисованы)

2. Создать для этой формы страницу про политику конфиденциальности

3. Добавить свойство для разделов, чтобы можно было какие то разделы выводить в меню, а какие то нет, но страницу можно было бы открыть.  Например в этом разделе http://domskomfortom.ru/catalog/kovry/ нужно оставить только, те разделы, что с иконками. а ковры квадратные, круглые, овальные, с высоким ворсом и пр. - скрыть

4. Поменять один баннер в слайдере на главной. (баннер нарисован)

Тз прикрепила.

Пишите пожалуйста свою цену и сроки.

6 лет назад
myakubovskaya
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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