Мелкие правки на сайте на битриксе

На сайт http://domskomfortom.ru нужно:

1.добавить в шапку форму обратного звонка, и убрать форму слева в вертикальном меню (кнопка и форма нарисованы)

2. Создать для этой формы страницу про политику конфиденциальности

3. Добавить свойство для разделов, чтобы можно было какие то разделы выводить в меню, а какие то нет, но страницу можно было бы открыть. Например в этом разделе http://domskomfortom.ru/catalog/kovry/ нужно оставить только, те разделы, что с иконками. а ковры квадратные, круглые, овальные, с высоким ворсом и пр. - скрыть

4. Поменять один баннер в слайдере на главной. (баннер нарисован)

Тз прикрепила.

Пишите пожалуйста свою цену и сроки.