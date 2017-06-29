Скрипт для парсинга 2х CSV файлов (PHP)

Приветствую,

Есть задачка для нашего интернет магазина.

Имеем 2 CSV файла (оба в unicode, если что)-

1) список всех заказов в магазине

Файл содержит все заказы, в т.ч. не отправленные. Если в заказе было 3 товара, то он будет отображен тремя строками, товары могут быть отправлены раздельно, а могут вместе. Можно брать 1 строку, остальные игнорировать, если они из одного заказа.

Каждая строка - это данные, включая ID заказа, EMAIL клиента, tracking number для всех товаров их заказа.

http://d.pr/i/g5erzz

2) от нашего платежного гейта список транзакций, их даты, с номером транзакции, ДАТОЙ и EMAIL-ом клиента.

http://d.pr/i/tcXJ97

Задача:

a) нужно в файл (2) на основани данных из (1) добавить 3 колонки:

- имя курьерской службы, которое определяется на основании того, под какое из регулярных выражений подходит tracking number.

- сам tracking number

- колонка "notes" (примечание)

Как связать строки из (1) и (2)? Все просто

Берем одну строку из (2).

Ищем все строки в (1) и тем же email-ом и той же датой заказа (даты в одном формате). Объединяем всё это в массив, делаем его уникальным и соединяем запятыми все элементы массива. join(',''', array_uniq($array))

Вроде бы всё.

Сделать нужно на пхп, объем файлов до 2мб.

Формат такой - на странице аккуратно размещены 2 элемента для аплоада файлов.

ADD DATA & TRANSACTIONS

и кнопка Submit

результат работы - файл загружается в папку ./uploads/

я получаю на странице ссылку на него и статистику по обработке - сколько транзакций было проверено, для скольких из них найдены tracking id, для скольких - не найдены.

пишите ваш скайп