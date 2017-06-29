Скрипт для парсинга 2х CSV файлов (PHP)

Нам нужен специалист, чтобы настроить друпал чтобы он принимал логины через SSO от внешнего провайдера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
Есть задачка для нашего интернет магазина.
Имеем 2 CSV файла (оба в unicode, если что)-
1) список всех заказов в магазине
Файл содержит все заказы, в т.ч. не отправленные. Если в заказе было 3 товара, то он будет отображен тремя строками, товары могут быть отправлены раздельно, а могут вместе. Можно брать 1 строку, остальные игнорировать, если они из одного заказа.
Каждая строка - это данные, включая ID заказа, EMAIL клиента, tracking number для всех товаров их заказа.
2) от нашего платежного гейта список транзакций, их даты, с номером транзакции, ДАТОЙ и EMAIL-ом клиента.
Задача:
a) нужно в файл (2) на основани данных из (1) добавить 3 колонки:
- имя курьерской службы, которое определяется на основании того, под какое из регулярных выражений подходит tracking number.
- сам tracking number
- колонка "notes" (примечание)
Как связать строки из (1) и (2)? Все просто
Берем одну строку из (2).
Ищем все строки в (1) и тем же email-ом и той же датой заказа (даты в одном формате). Объединяем всё это в массив, делаем его уникальным и соединяем запятыми все элементы массива. join(',''', array_uniq($array))
Вроде бы всё.
Сделать нужно на пхп, объем файлов до 2мб.
Формат такой - на странице аккуратно размещены 2 элемента для аплоада файлов.
ADD DATA & TRANSACTIONS
и кнопка Submit
результат работы - файл загружается в папку ./uploads/
я получаю на странице ссылку на него и статистику по обработке - сколько транзакций было проверено, для скольких из них найдены tracking id, для скольких - не найдены.
пишите ваш скайп
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