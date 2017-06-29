Доработка сайта

https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq Верстка готова Минимальные показатели по googlepagespeed 90 Функционал статьи, информационные страницы формы обратной связи обезятельно учесть согласия обработки данных на форме по 152 фз. услуги где подробнее - будет подробная информация. Сроки 5-6 дней
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Суть задачи, есть готовый, старый сайт на самом первом Opencart, нужен грамотный перенос на обновленный Opencart и возможность связать сайт с 1С 8.3 (Импорт и експорт для мониторинга остатков на складе). Также нужна форма оплаты, картой VISA и MASTERCARD + Приват24 и PayPal (в дезактивированном режиме), функция промокодов, регистрации клиентов и калькулятор доставки товара (Новая Почта).
ТЗ:
- Обновить движок Opencart 1 на новую версию, с возможностью подключить движок к 1С 8.3
- Добавить оплату товара (Приват24, Кредитной картой VISA и MASTERCARD) и калькулятор доставки Новая Почта.
- Добавить регистрацию для клиентов с статистикой по контрагенту (для контроля), (Имя, Фамилия, Заказал, Отказался, и возможность управлять скидкой для каждого контрагента).
- Подключить плагин-фильтр для каталога (в новом Opencart он должен быть по умолчанию). Отображения количества товара на складе.
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