Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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Суть задачи, есть готовый, старый сайт на самом первом Opencart, нужен грамотный перенос на обновленный Opencart и возможность связать сайт с 1С 8.3 (Импорт и експорт для мониторинга остатков на складе). Также нужна форма оплаты, картой VISA и MASTERCARD + Приват24 и PayPal (в дезактивированном режиме), функция промокодов, регистрации клиентов и калькулятор доставки товара (Новая Почта). 

ТЗ:

  • Обновить движок Opencart 1 на новую версию, с возможностью подключить движок к 1С 8.3
  • Добавить оплату товара (Приват24, Кредитной картой VISA и MASTERCARD) и калькулятор доставки Новая Почта.
  • Добавить регистрацию для клиентов с статистикой по контрагенту (для контроля), (Имя, Фамилия, Заказал, Отказался, и возможность управлять скидкой для каждого контрагента).
  • Подключить плагин-фильтр для каталога (в новом Opencart он должен быть по умолчанию). Отображения количества товара на складе.
Оплата после утверждения, без частичных плат. Вы сделали, проверили работу на Вашем сервере, расчет. Спасибо за понимание.  
6 лет назад
xair2017
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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