Система отзывов для биржи на Cotonti

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Нужно для пользователей сделать хорошую систему рейтинговна основе плагина RatingsUsers (ну или как вам легче)

 

После того как исполнитель отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работнику. В этот

отзыв входит:

- Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано в плагине.

- Отметка галочкой тип отзыва Положительный \Нейтральный \ Отрицательный

- Сам отзыв (текстовое поле)

 

После того как работник отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работодателю. В этот

отзыв входит:

- Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано в плагине.

- Отметка галочкой тип отзыва Положительный \Нейтральный \ Отрицательный

- Сам отзыв (текстовое поле)

 

Все отзывы и выставленный рейтинг отображаются во вкладкеОтзывы у каждого пользователя.

Если есть возможность то сделать 3-ри вкладки по типамотзывов (Положительный \ Нейтральный \ Отрицательный)

 

Также под аватаркой пользователя отображаются звёзды иколичество отзывов в формате ( 1 \ 2 \ 3 )

1-     Положительные

2-     Нейтральные

3-     отрицательные

Ни в каких других случаях отзывы и выставление рейтингазвёздами не ставится.

6 лет назад
fatalityKZ
Владимир 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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