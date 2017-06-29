Система отзывов для биржи на Cotonti

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для пользователей сделать хорошую систему рейтинговна основе плагина RatingsUsers (ну или как вам легче)
После того как исполнитель отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работнику. В этот
отзыв входит:
- Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано в плагине.
- Отметка галочкой тип отзыва Положительный \Нейтральный \ Отрицательный
- Сам отзыв (текстовое поле)
После того как работник отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работодателю. В этот
отзыв входит:
- Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано в плагине.
- Отметка галочкой тип отзыва Положительный \Нейтральный \ Отрицательный
- Сам отзыв (текстовое поле)
Все отзывы и выставленный рейтинг отображаются во вкладкеОтзывы у каждого пользователя.
Если есть возможность то сделать 3-ри вкладки по типамотзывов (Положительный \ Нейтральный \ Отрицательный)
Также под аватаркой пользователя отображаются звёзды иколичество отзывов в формате ( 1 \ 2 \ 3 )
1- Положительные
2- Нейтральные
3- отрицательные
Ни в каких других случаях отзывы и выставление рейтингазвёздами не ставится.
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