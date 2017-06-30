Разобраться с api и скриптом, и допилить скрипт

Нужен скрипт который отправляет смс используя api http://flipbee.com

От них имеются php примеры http://flipbee.com/api/examples/php и api http://flipbee.com/api

От вас собрать скрипт где я могу загрузить список номеров через txt, сообщение и кнопку отправить

Для теста всё предоставлю, логин с паролем от сайта и номер для проверки смс