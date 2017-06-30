Смена движка с Simpla на ModX и доработки

Здравствуйте. Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.

Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются.

Задача:

1. Сменить движок.

2. Добавление новых функций на новом движке.

1. Смена Движка.

В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на MODx:

1) Обязательные правки при смене CMS – то, что обязательно нужно внести для сохранения достигнутых результатов;

2) Правки по оптимизации сайта. Здесь обозначены наиболее важные доработки сайта: юзабилити, навигация и т.д.

Обязательно нужно согласовывать с нами макеты дизайна.

Все это нужно делать на тестовом домене.

2. Добавление новых функций:

1. Сделать адаптивную верстку.

Макета адаптивного нет, требуется их так же создать.

2. Личный кабинет.

Устраивает личный кабинет, например, как у mirmagnitov.ru

В профиле "Юридическое лицо" не требуется, только "Физическое лицо". Отдельный пункт "физ лицо" указывать и не нужно – этого пункта не будет.

3. Корзина.

Доработать функционал корзины с добавлением блока корзины бегающего всегда поверх всех страниц и всегда на веду до окончания оформления заказа. Можно полностью скопировать функционал с mirmagnitov.ru. Для полного понимания зарегистрируйтесь на сайте и сделайте пробную покупку, так как весь функционал должен совпадать. После оформления заказа должно уходить уведомление помимо е-майл, так же на мобильный номер.

4. Купить в 1 клик

Функция оформления заказа в 1 клик.

5. Промо-код.

При оформлении заказа добавить возможность введения промо-кода для получения скидки.

6. Рассылка Е-майл и Смс.

После оформления заказа либо изменения по заказу должна быть возможность отсылать сервисные сообщения вручную.

7.Фильтр товаров

Требуется организовать фильтр.

Все сверстать. Все зашить в админке, чтоб была возможность все там настраивать непрофессиональному пользователю.

Без предоплаты. Оплата на карту.

Готовы работать через безопасную сделку.

Пишите сразу стоимость и сроки.

Оплата: готовы сперва проработать первый пункт – смена движка, все сделаете, оплатим вам, потом остальные пункты.

Сроки – у нас нет времени ждать несколько месяцев, требуются кратчайшие сроки, то есть браться нужно сразу, кто свободен, пишите.

Пишите в личное сообщение или скайп, позвоню обсудим детали.

Спасибо за внимание.