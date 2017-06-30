Смена движка с Simpla на ModX и доработки

Задача: Сейчас на сайте установлен модуль SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Используется отзывы, выводятся через виджет этого расширения. На сайте выведены и настроены отзывы, имеют такой вид https://goo.gl/88NGu6 Необходимо допилить отзывы к ...
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Здравствуйте. Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.
Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются.
Задача:
1. Сменить движок.
2. Добавление новых функций на новом движке.
1. Смена Движка.
В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на MODx:
1) Обязательные правки при смене CMS – то, что обязательно нужно внести для сохранения достигнутых результатов;
2) Правки по оптимизации сайта. Здесь обозначены наиболее важные доработки сайта: юзабилити, навигация и т.д.
Обязательно нужно согласовывать с нами макеты дизайна.
Все это нужно делать на тестовом домене.
2. Добавление новых функций:
1. Сделать адаптивную верстку.
Макета адаптивного нет, требуется их так же создать.
2. Личный кабинет.
Устраивает личный кабинет, например, как у mirmagnitov.ru
В профиле "Юридическое лицо" не требуется, только "Физическое лицо". Отдельный пункт "физ лицо" указывать и не нужно – этого пункта не будет.
3. Корзина.
Доработать функционал корзины с добавлением блока корзины бегающего всегда поверх всех страниц и всегда на веду до окончания оформления заказа. Можно полностью скопировать функционал с mirmagnitov.ru. Для полного понимания зарегистрируйтесь на сайте и сделайте пробную покупку, так как весь функционал должен совпадать. После оформления заказа должно уходить уведомление помимо е-майл, так же на мобильный номер.
4. Купить в 1 клик
Функция оформления заказа в 1 клик.
5. Промо-код.
При оформлении заказа добавить возможность введения промо-кода для получения скидки.
6. Рассылка Е-майл и Смс.
После оформления заказа либо изменения по заказу должна быть возможность отсылать сервисные сообщения вручную.
7.Фильтр товаров
Требуется организовать фильтр.
Все сверстать. Все зашить в админке, чтоб была возможность все там настраивать непрофессиональному пользователю.
Без предоплаты. Оплата на карту.
Готовы работать через безопасную сделку.
Пишите сразу стоимость и сроки.
Оплата: готовы сперва проработать первый пункт – смена движка, все сделаете, оплатим вам, потом остальные пункты.
Сроки – у нас нет времени ждать несколько месяцев, требуются кратчайшие сроки, то есть браться нужно сразу, кто свободен, пишите.
Пишите в личное сообщение или скайп, позвоню обсудим детали.
Спасибо за внимание.
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