Смена движка с Simpla на ModX и доработки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Здравствуйте.        Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.

Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются.  

Задача:  

   1. Сменить движок.  

   2. Добавление новых функций на новом движке.  

1. Смена Движка.  

В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на MODx:  

1) Обязательные правки при смене CMS – то, что обязательно нужно внести для сохранения достигнутых результатов;  

2) Правки по оптимизации сайта. Здесь обозначены наиболее важные доработки сайта: юзабилити, навигация и т.д.  

Обязательно нужно согласовывать с нами макеты дизайна.  

Все это нужно делать на тестовом домене.  

2. Добавление новых функций:  

   1. Сделать адаптивную верстку.  

Макета адаптивного нет, требуется их так же создать.  

   2. Личный кабинет.  

Устраивает личный кабинет, например, как у mirmagnitov.ru  

В профиле "Юридическое лицо" не требуется, только "Физическое лицо". Отдельный пункт "физ лицо" указывать и не нужно – этого пункта не будет.  

   3. Корзина.   

Доработать функционал корзины с добавлением блока корзины бегающего всегда поверх всех страниц и всегда на веду до окончания оформления заказа. Можно полностью скопировать функционал с mirmagnitov.ru. Для полного понимания зарегистрируйтесь на сайте и сделайте пробную покупку, так как весь функционал должен совпадать. После оформления заказа должно уходить уведомление помимо е-майл, так же на мобильный номер.  

   4. Купить в 1 клик  

Функция оформления заказа в 1 клик.  

   5. Промо-код.   

При оформлении заказа добавить возможность введения промо-кода для получения скидки.  

   6. Рассылка Е-майл и Смс.  

После оформления заказа либо изменения по заказу должна быть возможность отсылать сервисные сообщения вручную.  

   7.Фильтр товаров  

Требуется организовать фильтр.  

   

Все сверстать. Все зашить в админке, чтоб была возможность все там настраивать непрофессиональному пользователю.  

Без предоплаты. Оплата на карту.   

Готовы работать через безопасную сделку.  

Пишите сразу стоимость и сроки.  

Оплата: готовы сперва проработать первый пункт – смена движка, все сделаете, оплатим вам, потом остальные пункты.  

Сроки – у нас нет времени ждать несколько месяцев, требуются кратчайшие сроки, то есть браться нужно сразу, кто свободен, пишите.  

Пишите в личное сообщение или скайп, позвоню обсудим детали. 

Спасибо за внимание.

MODX
6 лет назад
AntonPopov
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад