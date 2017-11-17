AntonPopov

Антон Попов AntonPopov

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайт, оформление готового текста/аудио для Телеграм

    Телеграмм-канал https://t.me/golovaEdgara можете посмотреть примеры постов.Посты (темы) возникают спонтанно из моей головы, рассказываю о жизниУже год веду канал. Готов сотрудничать на постоянной основе. Требуется копирайтер для грамотного оформления текста.1.. я даю наброски вокруг одной темы текстом, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Помощник руководителя, администратор посуточной аренды квартир

    $570

    Условия работы:  [list][*]100% работа на дому [*]Работа с входящими звонками  [*]График работы 5 дней в неделю (10.00-19.00, возможны другие варианты графика +- час), гибкий обед [*]ЗП на первые 2 месяца работы 15000 руб+бонусы[*]ЗП по окончании стажировки 30000руб+ [*]Точная ЗП обсуждается ...

    Управление продажами8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер онлайн колл центра продаж посуточной аренды квартир

    $460

    Менеджер онлайн колл центра продаж посуточной аренды квартир Home24 Like - это компания которая успешно работает на рынке Подмосковья уже 6 лет. Занимается посуточной арендой комфортных квартир.  Условия работы: [list][*]100% работа на дому[*]Работа только с входящими звонками[*]График работы ...

    Управление продажаминет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по персоналу, рекрутинг

    $150

    Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить несколько задач к завершению проекта

    $30

    Удаленная работа. К завершению выполнения проекта требуется выполнить несколько задач: 1. Найти информацию в интернете (материал мы предоставим); 2. Разместить этот материал на Яндекс и Google картах в наших аккаунтах; 3. Мы предоставим 3 разных договора, по нашей ...

    Битрикс
    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бизнес ассистент, помощник руководителя

    Требуется бизнес ассистент по мелким вопросам которое много времени отнимает и сбивает столку, помощник руководителю в разных вопросах на постоянной основе.  Характер работы: размещение постов в соц сетях (вк.ру, фейсбук, инстаграм и тд), размещение объявлений, поиск ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать логотип или логотип+фирменный стиль

    Разработать или или: 1. Логотип 2. Логотип + Фирменный стиль. Предлагайте цены и сроки отдельно за 1 и за 2 пункт! Уже заказали вывеску 200х50 см "маникюр педикюр" через линию по-середине (фото прикрепил), установили на здание над салоном. Создать ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интерьер маникюрного салона

    Требуется сделать дизайн интерьера маникюрного салона. Площадь 12 м2 (фото 2). Будет 2 маникюрных стола (белый) и 1 педикюрное кресло на подиуме (фото 1). Уже заказали мебель (3 шт кресло мастера (фото 4), 2 шт кресло клиента ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн 3-х квартир

    Требуется дизайн в стиле Лофт и подбор мебели.  Количество 2-3 квартиры, одна 2-комнатная и две 1-комнатные, третья квартира возможно не полностью будем ремонтировать, а комнату и ванну.  Площадь: 1 комнатные кв - 35 м2, 2 комнатная - ...

    Интерьеры и Экстерьеры22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработка фотографий

    $150

    Требуется обработка фотографий, которые я сделаю сам. Фотографии интерьеров (квартиры 1, 2 комнатные - 15 разных квартир), фото в количестве 200-300 штук.  У меня есть фотоаппарат Sony DSLR a290 (объектив в комплекте шел «Sony DT 18-55mm ...

    Обработка фотографий49 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавление ТЕГов к товарам в админке

    Нужно добавлять теги до 10-15 шт к товарам в админке Битрикс, смотрите на картинку и пишите теги (каждое слово через запятую), а то есть нужно перечислить то что изображено на картинке.  Примеры работ вы видите на ...

    Битрикс
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить наш логотип на фото +водные знаки

    Требуется в графическом редакторе добавить наш фирменный логотип (скопировать и вставить) на фотографиях (30 штук) и добавить водный знак (домен нашего сайта). Весь материал предоставляется. Все подробности уже с исполнителем.

    Обработка фотографий55 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт (PHP для битрикс) парсинг товаров поставщика (excel)

    ================== ЗАДАНИЕ  АКТУАЛЬНО,  17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта того же поставщика. Парсить ...

    PHPБитрикс
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация группы в соц сетях, посты.

    Требуется размещение постов, материал можем мы сами предоставлять а так же универсальные фотографии и тексты можете вы сами искать, оплата соответственно в зависимости от формата работы.  Оптимизировать страницу вк, фейсбук под тематику, контент должен быть уникальным. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Декоративное оформление квартиры

    Требуется декоративное оформление квартиры 4  штуки однокомнатных (не студия) квартир и 2 двухкомнатных. Декоративные элементы которые Вы выберите должны нам сказать где купить. Если вы видите что требуется перестановка мебели – перестановим, а так же ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Смена движка с Simpla на ModX и доработки

    Здравствуйте.        [b][u]Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.[/u][/b] Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются.   Задача:      1. Сменить движок.      2. Добавление новых функций на новом движке.   [b] 1. Смена Движка.  [/b] В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на ...

    MODXSimplaВерстка макета
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад