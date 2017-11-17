AntonPopov

Телеграмм-канал https://t.me/golovaEdgara можете посмотреть примеры постов.Посты (темы) возникают спонтанно из моей головы, рассказываю о жизниУже год веду канал. Готов сотрудничать на постоянной основе. Требуется копирайтер для грамотного оформления текста.1.. я даю наброски вокруг одной темы текстом, ...
Антон Попов AntonPopovAntonPopov
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $570
Условия работы: [list][*]100% работа на дому [*]Работа с входящими звонками [*]График работы 5 дней в неделю (10.00-19.00, возможны другие варианты графика +- час), гибкий обед [*]ЗП на первые 2 месяца работы 15000 руб+бонусы[*]ЗП по окончании стажировки 30000руб+ [*]Точная ЗП обсуждается ...Управление продажами8 заявокЗакрыт3 года назад
- $460
Менеджер онлайн колл центра продаж посуточной аренды квартир Home24 Like - это компания которая успешно работает на рынке Подмосковья уже 6 лет. Занимается посуточной арендой комфортных квартир. Условия работы: [list][*]100% работа на дому[*]Работа только с входящими звонками[*]График работы ...Управление продажаминет заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Здравствуйте.Нам требуется подобрать сотрудников на удаленную работу, несколько должностей. Должности - помощник руководителя; менеджер по работе с документами, задачами, текучкой; оператор колл-центра.Обучить и проконтролировать качество. Составить должностные инструкции.Создание системы мотивации.Сфера - недвижимость.Подбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Удаленная работа. К завершению выполнения проекта требуется выполнить несколько задач: 1. Найти информацию в интернете (материал мы предоставим); 2. Разместить этот материал на Яндекс и Google картах в наших аккаунтах; 3. Мы предоставим 3 разных договора, по нашей ...Управление проектами7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется бизнес ассистент по мелким вопросам которое много времени отнимает и сбивает столку, помощник руководителю в разных вопросах на постоянной основе. Характер работы: размещение постов в соц сетях (вк.ру, фейсбук, инстаграм и тд), размещение объявлений, поиск ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать или или: 1. Логотип 2. Логотип + Фирменный стиль. Предлагайте цены и сроки отдельно за 1 и за 2 пункт! Уже заказали вывеску 200х50 см "маникюр педикюр" через линию по-середине (фото прикрепил), установили на здание над салоном. Создать ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать дизайн интерьера маникюрного салона. Площадь 12 м2 (фото 2). Будет 2 маникюрных стола (белый) и 1 педикюрное кресло на подиуме (фото 1). Уже заказали мебель (3 шт кресло мастера (фото 4), 2 шт кресло клиента ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайн в стиле Лофт и подбор мебели. Количество 2-3 квартиры, одна 2-комнатная и две 1-комнатные, третья квартира возможно не полностью будем ремонтировать, а комнату и ванну. Площадь: 1 комнатные кв - 35 м2, 2 комнатная - ...Интерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Требуется обработка фотографий, которые я сделаю сам. Фотографии интерьеров (квартиры 1, 2 комнатные - 15 разных квартир), фото в количестве 200-300 штук. У меня есть фотоаппарат Sony DSLR a290 (объектив в комплекте шел «Sony DT 18-55mm ...Обработка фотографий49 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно добавлять теги до 10-15 шт к товарам в админке Битрикс, смотрите на картинку и пишите теги (каждое слово через запятую), а то есть нужно перечислить то что изображено на картинке. Примеры работ вы видите на ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется в графическом редакторе добавить наш фирменный логотип (скопировать и вставить) на фотографиях (30 штук) и добавить водный знак (домен нашего сайта). Весь материал предоставляется. Все подробности уже с исполнителем.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт6 лет назад
================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта того же поставщика. Парсить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется размещение постов, материал можем мы сами предоставлять а так же универсальные фотографии и тексты можете вы сами искать, оплата соответственно в зависимости от формата работы. Оптимизировать страницу вк, фейсбук под тематику, контент должен быть уникальным. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется декоративное оформление квартиры 4 штуки однокомнатных (не студия) квартир и 2 двухкомнатных. Декоративные элементы которые Вы выберите должны нам сказать где купить. Если вы видите что требуется перестановка мебели – перестановим, а так же ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. [b][u]Только безопасная сделка! Никаких пред.оплат.[/u][/b] Действующий сайт – microushki.ru . Все графические макеты имеются. Задача: 1. Сменить движок. 2. Добавление новых функций на новом движке. [b] 1. Смена Движка. [/b] В приложении 2 комплекта ТЗ по переносу на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад