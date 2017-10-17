Требуется декоративное оформление квартиры 4 штуки однокомнатных (не студия) квартир и 2 двухкомнатных. Декоративные элементы которые Вы выберите должны нам сказать где купить. Если вы видите что требуется перестановка мебели – перестановим, а так же при необходимости предложить нам докупить небольшую недостающую часть недорогой мебели, недорогой потому что апартаменты предназначены для кратковременной сдачи в аренду. Выезд на объект не обязателен.

Оформить требуется: комнаты, кухню, коридор, санузел.

Цель: оформить квартиры ярко, чтоб бросалось в глаза, примеры не наших квартир в задании выложено.

Если требуется то можете выехать на квартиру если Вы живете рядом (Московская область), транспортные расходы мы возьмем на себя. Готовы оплатить за одну квартиру после выполнения работы для понимания нашей серьезности.

Фотографии примеров простых дизайнов.

Цены можете указать например за 1 квартиру. Мы примерно оцениваем за 1 квартиру 2000 руб