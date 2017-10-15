Проект домов и бань с разных сторон + схема.

Добрый день.

Нужно нарисовать проекты домов как на примере. Всего планируется в заказ 25-35 домов.

4 ракурса и 1-2 схемы, в зависимости от этажности.

Так же симпатично вставить в интерьер леса, как на примере.

Интересует цена за 1 дом под ключ и время исполнения.

Нужно для сайта, поэтому не супер качество нужно.

Пример:

http://arplans.ru/shop/doma-brus/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%81-108/