Есть 2х комнатная квартира + терраса. Хотим сделать из нее 3х комнатную, с большой гостинной зоной. Возможно её объединение с кухней. Комнаты, чтобы были с окнами. Терраса застеклена. Фотки и бти план ...
Проект домов и бань с разных сторон + схема.
Добрый день.
Нужно нарисовать проекты домов как на примере. Всего планируется в заказ 25-35 домов.
4 ракурса и 1-2 схемы, в зависимости от этажности.
Так же симпатично вставить в интерьер леса, как на примере.
Интересует цена за 1 дом под ключ и время исполнения.
Нужно для сайта, поэтому не супер качество нужно.
Пример:
http://arplans.ru/shop/doma-brus/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%81-108/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн помещения 2 этажа, 240 кв.м. 1-ый этаж общий зал, 2-ой лаунж зона и випкомнаты Общественное пространство 180 кв.м. территориально в г. Минске, Белорусь Нужен дизайн-проект, визуализация. Инжинерия разрабатывает ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1000
Здравствуйте. У нас есть описание и видение системы умный дом, нужно рассказать - составить схему как все будет работать какие модули и тп.....Прошу писать специалистов, кто имел опыт в построении системы умный дом. Если сможете ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На потолок в комнате подростка нужно нанести декор как на картинке. Размер потолка с готовым карнизом: 5 х 3,3 метра Полосы из полиуритана, ширина 6х1см, (длина 2метра) Учесть нужно, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
На основе текстов и фото необходимо сделать презентацию"под ключ" на четыре-пять страниц.Основные задачи: 1) Отрисовать схемы помещений 2) Отрисовать дизайн нескольких помещенийИнтерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сейчас пробуем осуществлять первые продажи дизайнерской одежды через интернет (первых 2-3 коллекции будут для девушек. Затем будет и мужская и детская). Задача - создать фирменный стиль магазина (начиная от входной двери и витрин, заканчивая выключателями ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн проект одноэтажного 100м2 дома для молодой семьи с двумя детьми до 5 лет. Планировку и заинтересовавшие стили прикладываю. Примеры ваших работ и цену в ЛС. Буду рад сотрудничеству.Интерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Что имеется: 1. Чертеж DWG 2. Замеры в квартире 3. Чертеж электрики 4. Фото и видео квартиры (новостройка) Что требуется: 1. Расстановка имеющиеся мебели 2. Визуализация квартиры (выбранных ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Визуализация квартиры двушка + (около 60кв.м.) в современном стиле, есть общая концепция (текст) и планировка. Просьба указывать в заявке бюджет (не космический) и срокиИнтерьеры и Экстерьеры54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Требуется из поэтажного плана (в прикрепленном файле) и отдельных линейных размеров сделать полноценный проект со всеми коммуникациями ( электрикой, сантехникой, тв, и-нет, охр сист, ) и небольшой перепланировкой исходного плана (присоединение балкона ...Интерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт7 лет назад