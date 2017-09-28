Придумать перепланировку

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Закрыт35 заявок427 просмотров

Есть 2х комнатная квартира + терраса.

Хотим сделать из нее 3х комнатную, с большой гостинной зоной. Возможно её объединение с кухней. Комнаты, чтобы были с окнами.

Терраса застеклена.

Фотки и бти план https://www.dropbox.com/sh/c4u53cf0huhyrih/AACfWueX0SCDe1QJkhmLfHAOa?dl=0

Нужен проект где 2 детские комнаты будут на террасе.

7 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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