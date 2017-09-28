Замерщик

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Требуется обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.

Необходимо замерить офисные помещения в Воронеже и Нижнем Новгороде, примерная площадь помещений 400 кв.м.

Срочно!

8 лет назад
porohova
Елена 
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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