Разработать дизайн проект квартиры 49 м2. (Две комнаты). По имеющимся

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен29 заявок380 просмотров

Разработать дизайн проект квартиры 49 м2. (Две комнаты). По имеющимся планировкам. 

Стиль LOFT

8 лет назад
House-projects
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

POLINA14011979
Полина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
30 дней
Полина- великолепный специалист. Из дизайн-проекта переросло все в полное сопровождение строительно-монтажных работ. Сейчас проект еще в работе и мы постоянно общаемся с Полиной. Работой доволен, специалист понимающий и идущий на компромиссы, готов прислушиваться ко мнению заказчика. Будем работать дальше.
С Александром очень приятно было работать. Тактичное общение, его собственное точное понимание чувства стиля и внимание к деталям, обоюдное сотрудничество позволило создать красивый проект, не говоря уже о четком выполнение денежных договоренностей. Как заказчик оставляет только позитивные эмоции. Всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

POLINA14011979
Полина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проектирование благоустройство территории школы с элементами МАФ

    $600

    Требуется выполнить рабочий проект благоустройства школы - ограждение, проезды, тротуары, зеленстрой и размещение МАФ и двух спортивных площадок. Геодезия и предварительная проработка имеются. Оформление по полной программе под прохождение экспертизы.

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн 3-х комнатной квартиры

    Добрый день! Требуется дизайн квартиры. Общая площадь - 91,3м2, 3-х комнатная квартира в сталинке.Семья: муж и жена, пока без детей.Общий стиль - минимализм, эко-стиль.Увлечения: путешествия, у жены - фехтование, у мужа - резьба по дереву.Функционал ...

    Интерьеры и Экстерьеры50 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка рабочей документации дизайна интерьера квартиры

    Необходимо на основе рендеров и скриншотов дизайна выполнить полный комплект чертежей рабочей документации дизайна интерьера квартиры. Обмерный план, набранный в архикад, меблировка имеется. Также желательно разработать смету, что оговаривается отдельно.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интерьер офиса в Харькове, Украина

    В поисках креативного дизайнера, который сможет в короткие сроки создать наиболее подходящий интерьер для офиса. Приветствуем молодых или начинающих дизайнеров, которые еще полны вдоховения и идей, не встречающихся на каждом углу. Наши пожелания:  ...

    Интерьеры и Экстерьеры27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется создать фирменный интерьер для компании

    Есть фирменный стиль в черно-красных цветах. Необходимо взять какой-нибудь типовой офис и оформить его по фирменному стилю, выдав на выходе ряд рендеров с ключевыми элементами (после утверждения какого-то одного общего рендера). ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно доработать планировку салона красоты 55 кв. м

    Дорогие креативщики  отлично чувствующие пространство ! Есть срочная задача! Начинается 1 го октября стройка и очень нужно переделать имеющийся план. Также нужно расставить всю электрику согласно тому что мы будем делать. Далее ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Гардеробная

    Добрый день,  нужен план гардеробной. Преимущественно нужно заполнить нишами для вешалок. Стандартный набор: часы, носки, трусы, ничего особенного. Размеры:  Ширина: 230см Длина: 287 Высота: 2,40 ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн проект ресторана

    Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций.План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов.План помещения после перепланировки с размерами.План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей от ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад