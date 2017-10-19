Разработать дизайн проект квартиры 49 м2. (Две комнаты). По имеющимся

Полина- великолепный специалист. Из дизайн-проекта переросло все в полное сопровождение строительно-монтажных работ. Сейчас проект еще в работе и мы постоянно общаемся с Полиной. Работой доволен, специалист понимающий и идущий на компромиссы, готов прислушиваться ко мнению заказчика. Будем работать дальше.