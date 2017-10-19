Требуется выполнить рабочий проект благоустройства школы - ограждение, проезды, тротуары, зеленстрой и размещение МАФ и двух спортивных площадок. Геодезия и предварительная проработка имеются. Оформление по полной программе под прохождение экспертизы.
Разработать дизайн проект квартиры 49 м2. (Две комнаты). По имеющимся
Разработать дизайн проект квартиры 49 м2. (Две комнаты). По имеющимся планировкам.
Стиль LOFT
Выбранный исполнитель
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