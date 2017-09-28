Дизайн 3-х комнатной квартиры

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Закрыт50 заявок415 просмотров

Добрый день! Требуется дизайн квартиры.

  • Общая площадь - 91,3м2, 3-х комнатная квартира в сталинке.
  • Семья: муж и жена, пока без детей.
  • Общий стиль - минимализм, эко-стиль.
  • Увлечения: путешествия, у жены - фехтование, у мужа - резьба по дереву.
  • Функционал комнат:
5.1. Комната 20,8 м2 - гостиная с кинотеатром.

5.2. Комната 18,7 м2 - спальня с удобной гардеробной;

5.3. Комната 18,2 м2 - рабочий кабинет мужа ( пока детей нет, но мы планируем, прошу учесть момент того, что возможно, кабинет будет переделан в детскую через несколько лет);

5.4. Коридор: убираем кладовки; делаем его максимально большим и функциональным (2 шкафа до потолка); холодильник будет в коридоре;

5.5. Ванная, туалет, кухня как есть;

5.6. Балкона нет.

6. Гости не часто бывают, оба интроверты, ценят личное пространство.

8 лет назад
Aya-2005
Айгуль 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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