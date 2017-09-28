Дизайн 3-х комнатной квартиры

Добрый день! Требуется дизайн квартиры.

Общая площадь - 91,3м2, 3-х комнатная квартира в сталинке.

Семья: муж и жена, пока без детей.

Общий стиль - минимализм, эко-стиль.

Увлечения: путешествия, у жены - фехтование, у мужа - резьба по дереву.

Функционал комнат:

5.1. Комната 20,8 м2 - гостиная с кинотеатром.

5.2. Комната 18,7 м2 - спальня с удобной гардеробной;

5.3. Комната 18,2 м2 - рабочий кабинет мужа ( пока детей нет, но мы планируем, прошу учесть момент того, что возможно, кабинет будет переделан в детскую через несколько лет);

5.4. Коридор: убираем кладовки; делаем его максимально большим и функциональным (2 шкафа до потолка); холодильник будет в коридоре;

5.5. Ванная, туалет, кухня как есть;

5.6. Балкона нет.

6. Гости не часто бывают, оба интроверты, ценят личное пространство.