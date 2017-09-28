Добрый день, нужно реализовать идею отделки гостевого туалета в доме. Комната 2 х 2 метра. Рисунок дожен распределиться на 2 стены и потолок. Думаю, по готовым фото ясно, как должен ...
Проектирование благоустройство территории школы с элементами МАФ
Требуется выполнить рабочий проект благоустройства школы - ограждение, проезды, тротуары, зеленстрой и размещение МАФ и двух спортивных площадок. Геодезия и предварительная проработка имеются. Оформление по полной программе под прохождение экспертизы.
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