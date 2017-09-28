Визуализация квартиры

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Закрыт54 заявки376 просмотров

Визуализация квартиры двушка + (около 60кв.м.)

в современном стиле,

есть общая концепция (текст) и планировка.

Просьба указывать в заявке бюджет (не космический) и сроки

8 лет назад
Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров