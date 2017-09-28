Ищу дизайнеров-визуализаторов 3D Max. Интересный проект. Работа по техническому заданию, полному. Пример технического задания прикреплен в файле. По дополнительным вопросам пишите в сообщения.
Дизайн островка в ТЦ
Необходимо разработать дизайн островка в Торговый Центр, на котором будут находится кресла мешки(бескаркасная мебель). Островок будет без стеллажей, в стиле уютного уголка.
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