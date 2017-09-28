Дизайн островка в ТЦ

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Закрыт12 заявок236 просмотров

Необходимо разработать дизайн островка в Торговый Центр, на котором будут находится кресла мешки(бескаркасная мебель). Островок будет без стеллажей, в стиле уютного уголка.

8 лет назад
bbag2016
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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