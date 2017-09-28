Ищу дизайнеров-визуализаторов 3D Max

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт31 заявка680 просмотров

Ищу дизайнеров-визуализаторов 3D Max. 

Интересный проект. Работа по техническому заданию, полному. Пример технического задания прикреплен в файле. По дополнительным вопросам пишите в сообщения. 

3ds Max
8 лет назад
Marinadomo
Марина 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров