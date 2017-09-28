Ищу дизайнеров-визуализаторов 3D Max. 

В поисках креативного дизайнера, который сможет в короткие сроки создать наиболее подходящий интерьер для офиса. Приветствуем молодых или начинающих дизайнеров, которые еще полны вдоховения и идей, не встречающихся на каждом углу. Наши пожелания: ...