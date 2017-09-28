Проект однокомнатной квартиры, электрика, сантехника, планировка.

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Закрыт23 заявки267 просмотров

Доброго времени суток! Требуется из поэтажного плана (в прикрепленном файле) и отдельных линейных размеров сделать полноценный проект со всеми коммуникациями ( электрикой, сантехникой, тв, и-нет, охр сист, ) и небольшой перепланировкой исходного плана (присоединение балкона и возможно перемещение дверных проёмов в стенах их ПГБ). 

8 лет назад
IgorSSS
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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