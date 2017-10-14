Дизайн проект лаунж бара в стиле лофт

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Закрыт21 заявка389 просмотров

Необходим дизайн помещения 2 этажа, 240 кв.м. 

1-ый этаж общий зал, 2-ой лаунж зона и випкомнаты 

Общественное пространство 180 кв.м. территориально в г. Минске, Белорусь 

Нужен дизайн-проект, визуализация. Инжинерия разрабатывает проектная организация. 

Интересует сроки и стоимость. 

Обязателен релевантный опыт подтвержденный портфолио

8 лет назад
Hnsjdismm
Владимир 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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