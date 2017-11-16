Нанести полосы декора на потолок детской комнаты

Добрый день.

На потолок в комнате подростка нужно нанести декор как на картинке.

Размер потолка с готовым карнизом: 5 х 3,3 метра

Полосы из полиуритана, ширина 6х1см, (длина 2метра)

Учесть нужно, что мы не знаем, хватит ли в комнате света, исходящего из карнизов.

Поэтому возможно, что необходима будет лампа в центре комнаты (на фотографии виден кабель )

Т.е. расчертить потолок с двумя вариантами: с лампой и без.

Соответственно вид снизу обоих вариантов.