Есть 2х комнатная квартира + терраса. Хотим сделать из нее 3х комнатную, с большой гостинной зоной. Возможно её объединение с кухней. Комнаты, чтобы были с окнами. Терраса застеклена. Фотки и бти план ...
Нанести полосы декора на потолок детской комнаты
Добрый день.
На потолок в комнате подростка нужно нанести декор как на картинке.
Размер потолка с готовым карнизом: 5 х 3,3 метра
Полосы из полиуритана, ширина 6х1см, (длина 2метра)
Учесть нужно, что мы не знаем, хватит ли в комнате света, исходящего из карнизов.
Поэтому возможно, что необходима будет лампа в центре комнаты (на фотографии виден кабель )
Т.е. расчертить потолок с двумя вариантами: с лампой и без.
Соответственно вид снизу обоих вариантов.
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