Нанести полосы декора на потолок детской комнаты

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Завершен3 заявки191 просмотр

Добрый день.

На потолок в комнате подростка нужно нанести декор как на картинке.

Размер потолка с готовым карнизом: 5 х 3,3 метра

Полосы из полиуритана, ширина 6х1см, (длина 2метра)

Учесть нужно, что мы не знаем, хватит ли в комнате света, исходящего из карнизов.

Поэтому возможно, что необходима будет лампа в центре комнаты (на фотографии виден кабель )

Т.е. расчертить потолок с двумя вариантами: с лампой и без.

Соответственно вид снизу обоих вариантов.

8 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

JaneML
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Евгения выполнила на отлично проект. За небольшую плату были доработаны все вопросы.
Ответственный заказчик, и лояльный в работе. рекомендую

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JaneML
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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