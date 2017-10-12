Презентация объекта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт12 заявок293 просмотра

На основе текстов и фото необходимо сделать презентацию"под ключ" на четыре-пять страниц.Основные задачи: 1)     Отрисовать схемы помещений 2)     Отрисовать дизайн нескольких помещений

8 лет назад
guest_15077931992398
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров