Необходимо создать интерьер будущего магазина одежды

Сейчас пробуем осуществлять первые продажи дизайнерской одежды через интернет (первых 2-3 коллекции будут для девушек. Затем будет и мужская и детская). Задача - создать фирменный стиль магазина (начиная от входной двери и витрин, заканчивая выключателями и ручками в подсобном помещении).

Есть уже логотип, есть название, есть первая коллекция

Через 2-3 года должно быть открыто несколько магазинов (в Украине), некоторые, возможно, и за границей