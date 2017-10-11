Необходимо создать интерьер будущего магазина одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт20 заявок350 просмотров

Сейчас пробуем осуществлять первые продажи дизайнерской одежды через интернет (первых 2-3 коллекции будут для девушек. Затем будет и мужская и детская). Задача - создать фирменный стиль магазина (начиная от входной двери и витрин, заканчивая выключателями и ручками в подсобном помещении). 

Есть уже логотип, есть название, есть первая коллекция

Через 2-3 года должно быть открыто несколько магазинов (в Украине), некоторые, возможно, и за границей

8 лет назад
vi290983mal
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров