Дизайн, визуализация интерьера

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Закрыт35 заявок726 просмотров

Нужен дизайн проект одноэтажного 100м2 дома для молодой семьи с двумя детьми до 5 лет. Планировку и заинтересовавшие стили прикладываю. Примеры ваших работ и цену в ЛС.

Буду рад сотрудничеству.

8 лет назад
dmagraf
Дзюба 
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров