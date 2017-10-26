Проект квартиры 48 м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен26 заявок287 просмотров

Добрый день!

Что имеется:

1.      Чертеж DWG

2.      Замеры в квартире

3.      Чертеж электрики

4.      Фото и видео квартиры (новостройка)

Что требуется:

1.      Расстановка имеющиеся мебели

2.      Визуализация квартиры (выбранных ракурсов)

Благодарю за интерес к проекту. Подробности напишу в личку

8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sheffand
Андрей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
10 дней
Заказ сделан
Благодарю за сотрудничество

Заявки фрилансеров

sheffand
Андрей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад