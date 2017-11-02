vi290983mal

У мене є готова книжечка із завданнями на логіку для дітей 2-4 років. Мені потрібно випустити наступну серію такої ж книжечки із іншою тематикою. Я маю перелік запитань, під які потрібно виконавцю самостійно обрати ...
- $40Верстка полиграфии8 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо, согласно ТЗ, подготовить приложение, которое должно в дополненной реальности отображать мини-игру (возможно с заранее прописанным сценарием). Подробности смогу предоставить после небольшой перепискиМобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо для детских мобильных приложений создавать дизайн. На первом этапе нужно будет выполнить оплачиваемое задание по созданию логотипа. Если "почерк" устроит, далее будет предложено создание дизайна игр для развивающих детских мобильных приложений.Дизайн мобильных приложений14 заявокЗакрыт4 года назад
Мне необходимо подготовить серию писем к "клиентам". Задача - обеспечить за 1 месяц желание читать наши письма еще . Новые письма будут появляться с периодичностью 1 раз в неделю. Все детали расскажу при личной перепискеКопирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Имеются исходники дизайна лендинга с адаптацией. Необходимо сделать верстку.HTML-верстка57 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть офисные помещения. Нужно создать вкусную презентацию, для продажи этого объекта (как бизнес под ключ)Презентации12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо озвучить сказку Колобок на Украинском языке. Есть текст (обычный текст: "Жили були дід та баба" и по-слогам: "Жи-ли бу-ли дід та ба-ба") Данные записи должен сделать ребенок (а не имитация детского голоса взрослым). Смогу ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Версия нужна для мобильного приложения и со временем для печати книгиРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
Мне нужно проверить правильность, грамотность текста сказки колобок (3 языка) Версия нужна для мобильного приложения и со временем для печати книгиРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Необходимо создать тестовое письмо - для принятия решения о дальнейшем сотрудничествеПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Хочу при продаже детской книги, писать письмо от себя (от владельца бренда). Письмо должно содержать благодарность за выбор, предложение сотрудничества в будущем (новые покупки, тестирование книги, отзывы) - в замен на скидки... для этого достаточно ...Продающие тексты16 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня есть текст, который необходимо озвучить голосом Деда Мороза на русском и Украинском языках. Задание необходимо выполнить в течении 3-4-х часов. Текст предоставлю. С учетом заданных пауз запись на русском 1 минута и на ...Озвучивание5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести редизайн фирменных точек продаж домашнего текстиля (постельное белье, наволочки, наперники...), в которых происходит чистка подушек.Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать буклеты, которые мы будет вручать водителям и велосипедистам (+ в почтовые ящики), которые будут вызывать желание заказать услугу чистки перьевых подушек. необходимо продумать текст с инфографикой и создать дизайн буклетаДизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать буклет или флайера для интернет-магазина дизайнерской женской одежды. Прошу указать сроки исполнения и бюджетДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно придумать 2-3 варианта картинки, что бы вызвать у человека, который смотрит ленту в FB, желание заказать услугу чистки подушек.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать запись красивого женского голоса, который будет слышат клиент, позвонивший на горячую линиюОзвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть новый бренд магазина женской одежды. Необходимо сделать дизайн лендинг-пейдж, который наш программист быстро "оживит". В приложении указываю основные ответы на вопросы по целевой аудитории. Прошу указать Ваши цены и сроки. Логотипы и больше фотографий ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
Сейчас пробуем осуществлять первые продажи дизайнерской одежды через интернет (первых 2-3 коллекции будут для девушек. Затем будет и мужская и детская). Задача - создать фирменный стиль магазина (начиная от входной двери и витрин, заканчивая выключателями ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть наименование магазина (первые продажи пробуем через on-line) и логотип. Необходимо разработать стилистику магазина, сделать в фирменном стиле его дизайн (от входной двери до вешалки и включателей)Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад