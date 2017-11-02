vi290983mal

Александр vi290983mal

 
40 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tookarrie
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Мне нужно проверить правильность, грамотность текста сказки колобок
Очень порядочный и приятный в общении заказчик. Задание было поставлено очень четко, вопросы только по существу, оплата быстрая. Однозначно рекомендую.
Несмотря на свой юный возраст, Карина очень оперативно выполнила задание. Задание по проверке текстов, смело можно поручать Карине. Рекомендую! p.s.: Это первый отзыв, который сначала хотел отправить корректору)))) Что бы не допустить ошибок )))
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LEANT
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Нужен корректор (проверить Русский, Английский и Украинский тексты)
Спасибо за четко поставленное задание и своевременную оплату! Приятно работать с Вами!
Георгий очень оперативно предоставил материал и сделал это на 5. Буду обращаться еще! рекомендую и Вам!
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aj_man
34 годаУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Необходимо создать дизайн "будки для торговли"
Не в первый раз работаю с Александром. Очень грамотный, терпеливый и порядочный заказчик. Однозначно рекомендую! Надеюсь еще не раз вместе поработаем.
Как всегда все быстро и главное!!!! профессионально! Как и ранее, рекомендую данного исполнителя
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Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
8 баллов
6 лет назад
Создать продающие флайера интернет-магазину одежды
Проект интересный, заказчик так же адекватный и приятный в общении человек. Однако в связи с обстоятельствами была небольшая задержка коммуникации и оплаты. Но даже несмотря на это рекомендую к работе.
Исполнитель подошел к работе ответственно и выполнил задачу на высоком уровне. Обязательно буду обращаться к нему в будущем
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KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сделать запись женского голоса для автоответчика
Позитивный клиент, оперативная оплата, все прекрасно! Спасибо Вам)
Очень понравилась работа: 1. От момента предоставления текстов, до момента предоставления записи прошло несколько часов 2. Анна может записать текст на 2-х языках (считаю для Украинских заказчиков Анну находкой )))) ) 3. Отличная цена
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