Сделать запись женского голоса для автоответчика

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Завершен14 заявок228 просмотров

Необходимо сделать запись красивого женского голоса, который будет слышат клиент, позвонивший на горячую линию

8 лет назад
vi290983mal
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$7
1 день
Очень понравилась работа: 1. От момента предоставления текстов, до момента предоставления записи прошло несколько часов 2. Анна может записать текст на 2-х языках (считаю для Украинских заказчиков Анну находкой )))) ) 3. Отличная цена
Позитивный клиент, оперативная оплата, все прекрасно! Спасибо Вам)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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