Озвучка ролика на Новогоднюю тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок257 просмотров

Добрый вечер!

Ищу диктора мужчину, который сможет озвучить Дедушку Морозаи девушку для озвучки Снегурочки

Есть текст и даже видео-ролик. Но в связи с непрофессионализмом и неответственостью ранее озвучиваемого диктора, я вынужден искать нового.

Суть задания заключается в том, чтобы надиктовать текст на уже готовое видео таким образом, чтобы интонация соответствовала мимике и движениям Деда Мороза (на видео) и соблюдались тайминги.

Видео-ролик идёт ровно 5 минут. В последствии нужно будет надиктовать ещё часть текста в промо-ролик (где длительность надиктовки будет примерно минуту для Дедушки Мороза и 2 минуты Снегурочка).

Подробное ТЗ сброшу выбранному исполнителю.

Если у Вас нет в портфолио работ с подобной тематикой, Вы можете надиктовать пробную дорожку со следующим текстом и прикрепить его

Так же, нужно будет отдельно надиктовать порядка 100 имен(Дедушкой Морозом). Можно в одной аудио-дорожке, а не резать отдельно.

Текст для теста на роль Дедушки Мороза:

«Ну здравствуй, Сашенька! Вот мы и встретились наконец!Заждался своего подарка? Хо-хо-хо» (смех обязателен)

Текст для теста на роль Снегурочки:

«Среди мерцающихогней, среди заснеженных лесов! Живёт волшебник все детей!»

P.S. Дуэт исполнителей (Ж+М)приветствуется!)

Уважаемые Фрилансеры, уважайте своё и моё время! Читайте внимательно описание проекта!

Если у Вас нет в портфолио работ с подобной тематикой, Вы можете надиктовать пробную дорожку со следующим текстом и прикрепить его

8 лет назад
corergroup
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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