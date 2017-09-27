Требуется диктор английского языка. Прочитать два текста (и параллельно проверить, так как возможны ошибки в переводе) 1 - 02:01 сек. 2 - 00: 45 сек. От меня: текст, и ...
Озвучка ролика на Новогоднюю тематику
Добрый вечер!
Ищу диктора мужчину, который сможет озвучить Дедушку Морозаи девушку для озвучки Снегурочки
Есть текст и даже видео-ролик. Но в связи с непрофессионализмом и неответственостью ранее озвучиваемого диктора, я вынужден искать нового.
Суть задания заключается в том, чтобы надиктовать текст на уже готовое видео таким образом, чтобы интонация соответствовала мимике и движениям Деда Мороза (на видео) и соблюдались тайминги.
Видео-ролик идёт ровно 5 минут. В последствии нужно будет надиктовать ещё часть текста в промо-ролик (где длительность надиктовки будет примерно минуту для Дедушки Мороза и 2 минуты Снегурочка).
Подробное ТЗ сброшу выбранному исполнителю.
Если у Вас нет в портфолио работ с подобной тематикой, Вы можете надиктовать пробную дорожку со следующим текстом и прикрепить его
Так же, нужно будет отдельно надиктовать порядка 100 имен(Дедушкой Морозом). Можно в одной аудио-дорожке, а не резать отдельно.
Текст для теста на роль Дедушки Мороза:
«Ну здравствуй, Сашенька! Вот мы и встретились наконец!Заждался своего подарка? Хо-хо-хо» (смех обязателен)
Текст для теста на роль Снегурочки:
«Среди мерцающихогней, среди заснеженных лесов! Живёт волшебник все детей!»
P.S. Дуэт исполнителей (Ж+М)приветствуется!)
Уважаемые Фрилансеры, уважайте своё и моё время! Читайте внимательно описание проекта!
Если у Вас нет в портфолио работ с подобной тематикой, Вы можете надиктовать пробную дорожку со следующим текстом и прикрепить его
Заявки фрилансеров
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