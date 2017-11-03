Диктор английского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен12 заявок368 просмотров

Требуется диктор английского языка.

Прочитать два текста (и параллельно проверить, так как возможны ошибки в переводе)

1 - 02:01 сек.

2 - 00: 45 сек.

От меня: текст, и запись на русском языке (так как требуется попасть в секунды основываясь на русскую запись).

От вас: запись.

Требуется только мужской голос.

Оплата по факту.

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад
$25
2 дня
Профессиональный диктор, никаких Ха, вместо буквы H(эйдж), Ка, вместо Q. Профессиональное произношение; С Романом легко работать; Всегда Онлайн; Ну и самое главное, знание английского на все 5+. Спасибо за работу, всем рекомендую...
Очень хороший заказчик! Профессиональный подход; замечания только конструктивные! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад

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