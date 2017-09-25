Запись ivr меню в mp3

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Закрыт7 заявок168 просмотров

[table]Задачатекст

Здравствуйте, вы позвонили в компанию Русбизнесавто! Ваш звонок очень важен для нас. Наши специалисты ответят на ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по будням. В нерабочее время вы можете найти информацию на нашем сайте: rbauto.ru. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста или выберете интересующий вас отдел, в тоновом режиме:

1. Если вы хотите приобрести транспорт, вам нужен - отдел продаж - нажмите кнопку 1

1.1 Для приобретения грузовой или специальной техники - нажмите кнопку 1

1.2 Если вам нужна Дорожно-Cтроительная техника - нажмите кнопку 2

1.3 Отдел продаж пассажирской техники и автобусов - находиться на кнопке 3

1.4 Для переключения в отдел продаж складской техники нажмите кнопку 4

2. Если вас интересует ремонт техники - нажмите кнопку 2

3. Запасные части можно приобрести нажав кнопку 3

Если вы знаете внутренний номер абонента - наберите его в тоновом режиме, или дождитесь ответа.Обязательные требованияженский голос

формат MP3[/table]

8 лет назад
guest_15075707372293
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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